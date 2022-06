Mondiali di nuoto 2022, il programma del 26 giugno e gli italiani in gara - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di sabato 25 giugno 2022) Gregorio PAltrinieri Roma, 25 giugno 2022 - Archiviato il nuoto in vasca con un'altra giornata meravigliosa per i colori azzurri, il focus dei Mondiali di nuoto 2022 si sposta sui tuffi e sul nuoto di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Gregorio Pnieri Roma, 25- Archiviato ilin vasca con un'altra giornata meravigliosa per i colori azzurri, il focus deidisi sposta sui tuffi e suldi ...

Pubblicità

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - BlobRai3 : RT @Giancar50009956: @BlobRai3 Perdonate. Stasera blob trascurato. Mondiali nuoto, italiani di atletica. A lunedì - alfonso25592 : RT @sportface2016: +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI RECO… -