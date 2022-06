Milan, non solo Renato Sanches, sfuma anche l'obiettivo Botman: ecco dove giocherà (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Sven Botman, difensore classe '00 del Lille, sarà un giocatore del Newcastle, in Premier League. Salta quindi uno degli obiettivi principali della difesa del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Sven, difensore classe '00 del Lille, sarà un giocatore del Newcastle, in Premier League. Salta quindi uno degli obiettivi principali della difesa del...

Pubblicità

AntoVitiello : Stanotte accordo di massima tra #Newcastle e #Botman, il giocatore ha deciso di non aspettare più i rossoneri. Il… - FBiasin : La telefonata tra #Hakimi e #Skriniar: 'Guarda Milan, sarò sincero, qui è tutto bello: il cibo, i compagni, Parigi… - gippu1 : #Milan e #Verona torneranno a incontrarsi all'ultima giornata (ma a San Siro) per la prima volta dopo 50 campionati… - finallyZanco : @FrankGrimesSMM @jeanpauldl1998 Tralasciando che Dybala nel sistema del milan ci azzecca meno di Ziyech, dobbiamo c… - zeta_81 : RT @milanistsemper: ???? #Milan, può tornare di moda il nome di #Bremer. La pista non è stata mai realmente abbandonata nonostante l’Inter si… -