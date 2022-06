Milan | il Fulham ci prova per Romagnoli | c’è l’offerta

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Su #Romagnoli c'è il #Fulham: la situazione - CalcioNews24 : Anche il #Fulham per #Romagnoli ?? - 1889milan : RT @MilanNewsit: Sky - Fulham su Romagnoli, ma il suo sogno è quello di restare al Milan - Rossonero__1899 : RT @pasqlaragione: Di Marzio: “Romagnoli ha ricevuto un'offerta alta dal Fulham. Lui non è entusiasta. Il suo sogno è quello di rimanere al… - nervoso2010 : Per favore dategli anche una buonuscita, purché vada via -

Per Romagnoli c'è un'offerta delle ultime ore da parte del. Il capitano del, in scadenza proprio nel 2022, non è entusiasta della squadra, anche perché parliamo di una neopromossa in Premier che non partirà per fare un campionato di livello. Ma l'...Commenta per primo Sirene inglesi per Alessio Romagnoli . Secondo Sky il difensore italiano, in scadenza di contratto col, ha ricevuto una ricca offerta dalneo - promosso in Premier League . Il calciatore preferirebbe comunque rimanere in Italia, ma ora la Lazio deve muoversi.Romagnoli ha dato priorità alla Lazio che al momento tentenna: proposta del Fulham che prova ad inserirsi nella corsa al difensore.Fulham are the latest side to join the race to sign AC Milan's Alessio Romagnoli, with Juventus and Lazio also linked.