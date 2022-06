Michelle Obama | “Ho il cuore spezzato” Le parole dopo la sentenza sull’aborto negli USA

Leggi su dilei

(Di sabato 25 giugno 2022) Possiamo annoverare la revoca della“Roe contro Wade”USA come una parte di storia che vorremmo dimenticare. Il 24 giugno, la Corte Suprema ha deciso di cancellare ladel 1973: oggi,Stati Uniti, l’aborto non rientra più tra i diritti costituzionali. Contro lasi sono sollevate tante voci, come quella di, ex First Lady che è sempre stata dalla parte delle donne e della libertà di scelta.contro laUSA Ci sono dei momenti della storia che hanno reso il mondo come lo conosciamo oggi. Lotte e battaglie che hanno permesso alle donne di poter scegliere. E la scelta non è mai facile, difficile: è ...