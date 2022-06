Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme | ecco perché

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 giugno 2022) La storia traè una delle più amate. Anche a distanza di anni, consapevoli che sia finita. Anche se, per molti non è così. La storia di lui che da ragazzo va a cercarla di casa in casa, è un classico. Sicuramente fa parte di una Top 10 del romanticismo italiano. E forse, chi sostiene che tra i due non sia finita, ha proprio ragione.diDopo lo show del programma delladoveè andato come ospite, il web è impazzito. Dedicandole la sua canzone, ‘Più bella cosa‘, le emozioni sono salite alle stelle. I due infatti dicono di non aver mai smesso di amarsi, semplicemente hanno cambiato le ...