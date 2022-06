Meteo: Lombardia, afa e massime fino a 33 gradi, martedì attesi temporali (Di sabato 25 giugno 2022) Milano, 25 giu.(Adnkronos) - fino a lunedì sulla Lombardia tempo prevalentemente soleggiato, venti deboli, qualche piovasco pomeridiano sui rilievi. Condizioni di afa in pianura e nelle valli. martedì possibili temporali sparsi in veloce transito sulla regione con un temporaneo rinforzo del vento in pianura e sui rilievi, e una lieve flessione delle temperature anche per mercoledì. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino Meteo regionale. Domani, domenica 26 giugno, cielo sereno in pianura o al più poco nuvoloso al pomeriggio, in montagna soleggiato con qualche nube in più durante il pomeriggio, a sviluppo diurno. Precipitazioni: brevi e isolati piovaschi sulle Alpi nel pomeriggio. Temperature minime e massime in lieve e generale aumento. In pianura minime ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Milano, 25 giu.(Adnkronos) -a lunedì sullatempo prevalentemente soleggiato, venti deboli, qualche piovasco pomeridiano sui rilievi. Condizioni di afa in pianura e nelle valli.possibilisparsi in veloce transito sulla regione con un temporaneo rinforzo del vento in pianura e sui rilievi, e una lieve flessione delle temperature anche per mercoledì. Lo rende noto l'Arpanel suo bollettinoregionale. Domani, domenica 26 giugno, cielo sereno in pianura o al più poco nuvoloso al pomeriggio, in montagna soleggiato con qualche nube in più durante il pomeriggio, a sviluppo diurno. Precipitazioni: brevi e isolati piovaschi sulle Alpi nel pomeriggio. Temperature minime ein lieve e generale aumento. In pianura minime ...

EnrixTwit : RT @astrogeo_va: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino e a tratti ventilato. Cumuli nel pomeriggio, ma probabilmente asciutto o solo qual… - astrogeo_va : cielo sereno o poco nuvoloso al mattino e a tratti ventilato. Cumuli nel pomeriggio, ma probabilmente asciutto o so… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Meteo, pioggia e temporali in Lombardia: e per le prossime ore si teme la grandine - infoitinterno : Meteo, pioggia e temporali in Lombardia: a Milano decine di alberi caduti. Nella Bergamascala grandine distru… - JamesColeZonaG : Un po’ d’acqua per Piemonte e Lombardia ?? -