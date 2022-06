Meteo, caldo intenso domenica: bollino ROSSO nel palermitano (Di sabato 25 giugno 2022) Ancora caldo in questo fine settimana in Sicilia, la protezione civile nelle ultime ore ha diramato un bollettino di allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore nel palermitano. Le temperature in questi due territori potranno raggiungere valori compresi tra 35-38 gradi. Nel Mediterraneo persiste la situazione di blocco atmosferico con un promontorio anticiclonico che si estende fino al Mar Baltico, un minimo sul Mar Nero ed una saccatura più profonda sul Nord Atlantico. In questo contesto, tra oggi e lunedì, sull’Italia prevarranno condizioni di tempo stabile ed in gran parte soleggiato con occasionali nubi. Secondo le proiezioni fornite dall’Aeronautica Militare, si profila un inizio di settimana piuttosto caldo su tutto il territorio siculo, a Palermo lunedì si toccheranno 40 gradi, se non oltre per via dell’aria rovente, e ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 25 giugno 2022) Ancorain questo fine settimana in Sicilia, la protezione civile nelle ultime ore ha diramato un bollettino di allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore nel. Le temperature in questi due territori potranno raggiungere valori compresi tra 35-38 gradi. Nel Mediterraneo persiste la situazione di blocco atmosferico con un promontorio anticiclonico che si estende fino al Mar Baltico, un minimo sul Mar Nero ed una saccatura più profonda sul Nord Atlantico. In questo contesto, tra oggi e lunedì, sull’Italia prevarranno condizioni di tempo stabile ed in gran parte soleggiato con occasionali nubi. Secondo le proiezioni fornite dall’Aeronautica Militare, si profila un inizio di settimana piuttostosu tutto il territorio siculo, a Palermo lunedì si toccheranno 40 gradi, se non oltre per via dell’aria rovente, e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'Estate 2022. Da oggi, una settimana tra le più calde di sempr… - infoitinterno : METEO - Avvio di LUGLIO tra CALDO AFRICANO e rischio TEMPORALI, la tendenza - CentroMeteoITA : #METEO - Ultime PIOGGE e possibili #TEMPORALI in arrivo in #ITALIA, ma anche CALDO e TEMPERATURE in aumento: ecco q… - infoitinterno : Meteo, ondata di caldo: previsto un picco di 45°. Ecco quando - infoitinterno : Meteo fino 10 luglio. Ancora caldo intenso, soprattutto al C/Sud -