Meteo | caldo a 40 gradi ovunque “La Terra bollente come Venere”

(Di sabato 25 giugno 2022) L’ondata diafricano dell’anticiclone Caronte è appena iniziata. Colonnina di mercurio schizzata a 44in Sardegna. Temperature in ulteriore aumento durante il fine settimana in tutta Italia. Localmente, a causa di alcuni temporali in transito, al Nord le massime delstanno subendo leggere e temporanee flessioni. Ma in compenso aumenta l’umidità relativa e quindi l’afa. Caronte tornerà prepotente anche al Nord dal weekend. Sabato 25 e domenica 26 giugno si raggiungeranno temperature pericolose. Molta attenzione devono fare le persone fragili, i malati, gli anziani e i bambini. Tutte categorie a rischio. A causa deltorrido è opportuno che non si faccia attività fisica nelle ore centrali della giornata. Foto Ansa/Alessandro Di MarcoIl peggio arriverà però a inizio settimana prossima. Ci saranno 40 ...