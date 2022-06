Mercato Roma: per il centrocampo si pensa Abdülkadir Ömür del Trabzonspor (Di sabato 25 giugno 2022) La Roma dopo il colpo Frattesi sta pensando ad un nome nuovo per il centrocampo, stiamo parlando di Abdülkadir Ömür, centrocampista in forza al Trabzonspor. Il calciatore, come riporta TuttoMercatoweb, sarebbe stato richiesto direttamente da Josè Mourinho e farebbe parte di quel grande progetto di ristruttirazione che la Roma sta attuando. Obiettivo dei giallorossi è quello di tornare in Champions League rientrando tra le prime quattro di campionato. Mercato Roma: si pensa a Ömür del Trabzonspor La Roma necessita di certezze a centrocampo, e per questo sta pensando al nome forte su cui puntare per il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 giugno 2022) Ladopo il colpo Frattesi stando ad un nome nuovo per il, stiamo parlando di, centrocampista in forza al. Il calciatore, come riporta Tuttoweb, sarebbe stato richiesto direttamente da Josè Mourinho e farebbe parte di quel grande progetto di ristruttirazione che lasta attuando. Obiettivo dei giallorossi è quello di tornare in Champions League rientrando tra le prime quattro di campionato.: sidelLanecessita di certezze a, e per questo stando al nome forte su cui puntare per il ...

