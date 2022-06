Meduse | croce e delizia | perché pungono? Tutto quello che non sapevate su di loro

Leggi su newnotizie

(Di sabato 25 giugno 2022) Carine, coccolose e morbide, no non stiamo parlando dei pinguini di Madagascar, ma delle, le nostre inseparabili amiche al mare. Ma sapete tutte le curiosità sull’animaletto marino per eccellenza? Chiunque nella sua infanzia ed adolescenza abbia avuto il grandissimo piacere di vedere almeno uno psichedelico episodio di Spongebob, sa bene come una delle passioni L'articolo NewNotizie.it.