Mediterraneo film stasera in tv 25 giugno | cast | trama | streaming

(Di sabato 25 giugno 2022)è ilin tv sabato 252022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Gabriele Salvatores. Ilè composto da Claudio Bigagli, Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Gigio Alberti, Vanna Barba, Claudio Bisio, Antonio Catania, Memo Dini, Luigi Montini, Vasco Mirandolain tv:Seconda Guerra Mondiale. Un manipolo di soldati italiani viene spedito su un’isola dell’Egeo. La ...

Pubblicità

FraLauricella : ???#film in #tv?? in SECONDA SERATA 23,58 rete4 Mediterraneo di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono, Claudio B… - AlfaroliMarco : @poperinotv @TortinoL @alessand_mella @VauroSenesi @fattoquotidiano E dopo la guerra abbiamo fatto un mucchio di fi… - GiancarloPedote : #VENDEEARCTIQUE IL RITORNO - VIDEO 'I tramonti sono veramente bellissimi. Piacevano anche al carissimo… - pbrex668 : RT @salvospampinato: @pbrex668 Mediterraneo di G.Salvatores film bellissimo - salvospampinato : @pbrex668 Mediterraneo di G.Salvatores film bellissimo -

Vogue Italia

di Renato Franco Il regista e l'Oscar per "": "L'ho conservato a lungo in bagno, ora lo uso come reggi - libri. Ancora adesso non ...coltiva" "Quando Sylvester Stallone ha annunciato il...Stasera in TV: ida non perdere di sabato 25 giugno 2022. Scoop, Quel che resta del giorno oEcco i miglioriin programma stasera in ... Gabriele Salvatores: Mediterraneo, 30 anni dopo Ascolti tv 24 giugno 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Il regista e l’Oscar per «Mediterraneo»: «Lo uso come reggi-libri. Ancora adesso non capisco come sia possibile che abbia vinto io» ...