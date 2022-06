Matteo Salvini: 'La prima centrale nucleare italiana facciamola a Milano' (Di sabato 25 giugno 2022) ' Fatela nella mia Milano la prima, nuova, grande, innovativa centrale nucleare , la voglio nel mio quartiere Baggio a Milano'. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a ... Leggi su leggo (Di sabato 25 giugno 2022) ' Fatela nella miala, nuova, grande, innovativa, la voglio nel mio quartiere Baggio a'. Lo ha affermato il segretario della Lega,, ospite a ...

