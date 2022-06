Maternità: ecco come cambia il congedo parentale (Di sabato 25 giugno 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti che estendono le indennità a cui hanno diritto i lavoratori per assentarsi sia in caso di Maternità sia di paternità: ci si adegua così alla direttiva europea. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 25 giugno 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti che estendono le indennità a cui hanno diritto i lavoratori per assentarsi sia in caso disia di paternità: ci si adegua così alla direttiva europea. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

zazoomblog : Maternità: ecco come cambia il congedo parentale - #Maternità: #cambia #congedo #parentale - magicamirta : RT @documentazione_: Lo scorso maggio il Parlamento Europeo ha ribadito la sua posizione nei confronti della pratica della maternità surrog… - documentazione_ : Lo scorso maggio il Parlamento Europeo ha ribadito la sua posizione nei confronti della pratica della maternità sur… - PensioniOggi : Maternità più tutelata e più trasparenza sul lavoro, Ecco le novità in arrivo - flaeifvg : Al via le nuove norme sui congedi di maternità e paternità: dai figli gemelli ai disabili ecco cosa cambia - Il Sol… -