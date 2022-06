“Materazzi insultò mia sorella, non mia madre”: la verità di Zidane sui motivi della testata al difensore azzurro nella finale 2006 (Di sabato 25 giugno 2022) Prima l’ammissione, poi la verità. Sedici anni dopo. Zinedine Zidane ha spiegato una volta per tutte il motivo che lo portò a colpire con una testata sul petto Marco Materazzi durante la finale dei mondiali di calcio 2006 a Berlino, ponendo fine in maniera terribile alla sua straordinaria carriera da calciatore. Fino ad ora si era sempre detto che a provocare la reazione del calciatore francese fosse stato un insulto del difensore azzurro nei confronti della madre di Zizou. La verità è diversa. “Marco non disse niente di mia madre, ha detto spesso di non aver insultato mia madre ed è vero. Ma ha insultato mia sorella, che in quel momento era con mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Prima l’ammissione, poi la. Sedici anni dopo. Zinedineha spiegato una volta per tutte il motivo che lo portò a colpire con unasul petto Marcodurante ladei mondiali di calcioa Berlino, ponendo fine in maniera terribile alla sua straordinaria carriera da calciatore. Fino ad ora si era sempre detto che a provocare la reazione del calciatore francese fosse stato un insulto delnei confrontidi Zizou. Laè diversa. “Marco non disse niente di mia, ha detto spesso di non aver insultato miaed è vero. Ma ha insultato mia, che in quel momento era con mia ...

