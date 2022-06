Mascherine, torna l’obbligo: ecco dove e da quando (Di sabato 25 giugno 2022) Mascherine, si sta predisponendo una nuova bozza che andrà a sostituire il protocollo anti Covid in vigore attualmente. Dal 1 Luglio saranno introdotte nuovamente in alcuni casi specifici. ecco cosa cambierà. Il governo sta lavorando ai nuovi protocollo anti Covid e l’attenzione è tutta sull’utilizzo delle Mascherine. Durante le ultime settimane e soprattutto nelle ultime ore l’indice Rt ha superato nuovamente l’1% e Omicron 5 comincia a spaventare. (fonte: Google)Le Mascherine hanno un compito importante, seppur ormai alle persone un po’ pesano dopo 2 anni. È essenziale evitare il ‘liberi tutti’ estivo per non ricadere negli stessi errori. Se da una parte si è permesso alle persone di respirare e approcciarsi senza ora si discute dell’utilizzo delle Mascherine al lavoro. Che cosa è ... Leggi su altranotizia (Di sabato 25 giugno 2022), si sta predisponendo una nuova bozza che andrà a sostituire il protocollo anti Covid in vigore attualmente. Dal 1 Luglio saranno introdotte nuovamente in alcuni casi specifici.cosa cambierà. Il governo sta lavorando ai nuovi protocollo anti Covid e l’attenzione è tutta sull’utilizzo delle. Durante le ultime settimane e soprattutto nelle ultime ore l’indice Rt ha superato nuovamente l’1% e Omicron 5 comincia a spaventare. (fonte: Google)Lehanno un compito importante, seppur ormai alle persone un po’ pesano dopo 2 anni. È essenziale evitare il ‘liberi tutti’ estivo per non ricadere negli stessi errori. Se da una parte si è permesso alle persone di respirare e approcciarsi senza ora si discute dell’utilizzo delleal lavoro. Che cosa è ...

Laura_in_cucina : #Mascherine Ffp2, torna l'obbligo dopo il boom di casi da #Omicron 5: ecco dove - giorgiotosatti : RT @virnatwit: #Bologna torna a 1000 contagi al giorno. Io ho 1 giorno di #smartworking a settimana e lavoro in parte a contatto con un pub… - smascerato : RT @ChiariJerta: Torna l’obbligo dal 1 Luglio '22. Se non ti ammali di Covid, ti ammali per l'aria viziata dalla mascherina FPP2 e il caldo… - ChiariJerta : Torna l’obbligo dal 1 Luglio '22. Se non ti ammali di Covid, ti ammali per l'aria viziata dalla mascherina FPP2 e i… - trilly38444741 : Torna l’obbligo di mascherine Ffp2. La decisione di Speranza, cosa cambia dal 1 luglio: -