Marcell Jacobs torna in gara e vince i Campionati Italiani: 10.12 con vento contrario, battuti Ali e Tortu (Di sabato 25 giugno 2022) Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è imposto allo Stadio Guidobaldi di Rieti con il tempo non irresistibile di 10.12 (-0,9 m/s di vento contrario), dopo che in batteria si era fermato a 10.17. Il velocista lombardo è tornato in gara dopo l’infortunio al bicipite sinistro che nell’ultimo mese lo ha costretto a restare lontano dalla pista e che gli ha tolto giorni preziosi di allenamento. L’azzurro ha conquistato il quinto titolo tricolore consecutivo, onorando con grande professionalità l’impegno nazionale, ma la prestazione offerta non è stata delle più brillanti. Era ampiamente prevedibile: il Messia dell’atletica italiana è stato frenato dopo l’uscita del 18 maggio al Meeting di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)ha vinto i 100 metri aiAssoluti. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è imposto allo Stadio Guidobaldi di Rieti con il tempo non irresistibile di 10.12 (-0,9 m/s di), dopo che in batteria si era fermato a 10.17. Il velocista lombardo èto indopo l’infortunio al bicipite sinistro che nell’ultimo mese lo ha costretto a restare lontano dalla pista e che gli ha tolto giorni preziosi di allenamento. L’azzurro ha conquistato il quinto titolo tricolore consecutivo, onorando con grande professionalità l’impegno nazionale, ma la prestazione offerta non è stata delle più brillanti. Era ampiamente prevedibile: il Messia dell’atletica italiana è stato frenato dopo l’uscita del 18 maggio al Meeting di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SSSSSSUPER MARCELL!! ?????? Lo vince in tranquillità il titolo nazionale: Marcell Jacobs centra il suo 5° titolo cons… - Angela3v999 : RT @fanpage: Marcell Jacobs si prende il QUINTO titolo italiano! - fanpage : Marcell Jacobs si prende il QUINTO titolo italiano! - julinbianconero : RT @Eurosport_IT: SSSSSSUPER MARCELL!! ?????? Lo vince in tranquillità il titolo nazionale: Marcell Jacobs centra il suo 5° titolo consecutiv… - 01CARLA10 : RT @Eurosport_IT: SSSSSSUPER MARCELL!! ?????? Lo vince in tranquillità il titolo nazionale: Marcell Jacobs centra il suo 5° titolo consecutiv… -