Maradona, cosa resta del suo patrimonio: la cruda verità (Di sabato 25 giugno 2022) Diego Armando Maradona ha riscritto la storia del calcio italiano lasciando in dono a tutti gli appassionati di sport un’eredità inestimabile, ma le sue ricchezze materiali e il patrimonio per gli eredi oggi a quanto ammonta? Molti si sono domandati a quanto corrisponde l’eredità del pibe de oro. Scopriamo che valora ha e cosa resta oggi. Maradona-Altranotizia-(Fonte: Google)Ecco a quanto ammonta il patrimonio lasciato dal campione del calcio Maradona ai suoi eredi. Maradona, a quanto ammonta la sua eredità Diego Armando Maradona è una vera e propria icona del calcio italiano. Il campione del pallone, con il suo talento ha conquistato il nome di Pibe de oro, piede, e anche ‘ragazzo’ d’oro, e soprattutto ha ... Leggi su altranotizia (Di sabato 25 giugno 2022) Diego Armandoha riscritto la storia del calcio italiano lasciando in dono a tutti gli appassionati di sport un’eredità inestimabile, ma le sue ricchezze materiali e ilper gli eredi oggi a quanto ammonta? Molti si sono domandati a quanto corrisponde l’eredità del pibe de oro. Scopriamo che valora ha eoggi.-Altranotizia-(Fonte: Google)Ecco a quanto ammonta illasciato dal campione del calcioai suoi eredi., a quanto ammonta la sua eredità Diego Armandoè una vera e propria icona del calcio italiano. Il campione del pallone, con il suo talento ha conquistato il nome di Pibe de oro, piede, e anche ‘ragazzo’ d’oro, e soprattutto ha ...

Pubblicità

H_V_Maradona : Buriò, ma va a ffà quatt vaccin... (per non dire un'altra cosa). - BabboChiquita : @LMillanista @86_longo @SkySport E' successo in TUTTE le squadre italiane ed estere. Succedeva ai tempi del napoli… - lucianacaruso11 : RT @whodfuckisraff: ehi papà ciao, è tuo figlio che parla, quello in cameretta esatto ??… ci tenevo a ricordarti UNA cosa ovvero che non fai… - whodfuckisraff : ehi papà ciao, è tuo figlio che parla, quello in cameretta esatto ??… ci tenevo a ricordarti UNA cosa ovvero che non… - intriericazzaro : @LouGirardiReal ora poi vedremo di chi e'la colpa.maldini il giorno dopo lo scudetto fece un uscita alla gazzetta n… -