Mangia il criceto della figlia per una dose di crack: il video choc finisce in rete (Di sabato 25 giugno 2022) Non è possibile capire dal video quale sia la dinamica dello scambio. Quello che è certo è che si tratta di una sorta di patto: Mangiare un criceto in cambio di una dose di crack. La notizia è del Sun. Siamo a Grantham, Lincolnshire. In un filmato caricato su Facebook si vede una donna cibarsi dell'animale della figlia per poi ricevere droga. La 39enne è stata arrestata, come confermato dalla polizia, nell'ambito di un'indagine della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Proprio la Rspca ha diramato una nota: "Questo è un video estremamente sconvolgente e vorremmo rassicurare il pubblico sul fatto che stiamo indagando e lavorando a stretto contatto con la polizia."

