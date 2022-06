“Mandatela via subito!”: l’inizio della finale dell’Isola dei Famosi sarà al cardiopalma (Di sabato 25 giugno 2022) Mancano davvero pochissime ore alla grande finale dell’Isola dei Famosi, ma pare che sarà un inizio davvero scoppiettante. Naufraghi Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Mancano davvero pochissime ore alla grande finale dell’Isola dei Famosi, ma pare che sarà un inizio davvero scoppiettante. Scopriamo insieme cosa sta succedendo ai naufraghi in Honduras. Ilary Blasi sta per andare in scena per l’ultima volta con il suo reality di Canale 5 che sfiora i 100 giorni di permanenza per i naufraghi in Honduras É stata un’avventura parecchio difficile, Ilary e la sua squadra hanno cercato di tenere in piedi la baracca più di una volta, a causa di ritiri e abbandoni improvvisi. Il cast dei 6 finalisti si sta preparando e continuano molti ... Leggi su specialmag (Di sabato 25 giugno 2022) Mancano davvero pochissime ore alla grandedei, ma pare cheun inizio davvero scoppiettante. Naufraghi Isola dei(Mediasetplay screenshot)Mancano davvero pochissime ore alla grandedei, ma pare cheun inizio davvero scoppiettante. Scopriamo insieme cosa sta succedendo ai naufraghi in Honduras. Ilary Blasi sta per andare in scena per l’ultima volta con il suo reality di Canale 5 che sfiora i 100 giorni di permanenza per i naufraghi in Honduras É stata un’avventura parecchio difficile, Ilary e la sua squadra hanno cercato di tenere in piedi la baracca più di una volta, a causa di ritiri e abbandoni improvvisi. Il cast dei 6 finalisti si sta preparando e continuano molti ...

Pubblicità

GuidoAnzuoni : @AmazonIT c'è una cretina che si spaccia per vostra dipendente, o affiliata in qualche modo, che si aggira tra pann… - MarcoMilanocity : @ZanAlessandro Bravo ?? mandatela via - PardPrixit : @Rinoberto61 @Eli74505503 @EugenioCardi MAMMA MIA..MANDATELA VIA..I BAMBINI..A LETTO..VIAAA.. - cristia59196529 : @FratellidItalia @Donzelli Dimmi gualmini di mo . Per favore mandatela via -