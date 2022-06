Manchester City: dal Leeds arriva Phillips per 45 milioni (Di sabato 25 giugno 2022) Altro colpo in entrata per il Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, è tutto fatto per il passaggio ai Citizens di Kalvin Phillips, classe 1995, dal Leeds United. 45 milioni di sterline la cifra dell’accordo. Dopo Haaland, ecco il secondo colpo del club inglese, che probabilmente non ha ancora finito. Sono infatti più di 100 i milioni di sterline stanziati per il calciomercato estivo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Altro colpo in entrata per ildi Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, è tutto fatto per il passaggio ai Citizens di Kalvin, classe 1995, dalUnited. 45di sterline la cifra dell’accordo. Dopo Haaland, ecco il secondo colpo del club inglese, che probabilmente non ha ancora finito. Sono infatti più di 100 idi sterline stanziati per il calciomercato estivo. SportFace.

