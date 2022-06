(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – La Corte di, sezione terza penale, accogliendo il ricorso dell’Avvocato Stefano Giordano, hato conl’con la quale la Corte di Appello di Palermo, presieduta da Antonio Napoli, aveva rigettato la domanda diperproposta da Bruno. “Aspettiamo il deposito delle motivazioni per meglio comprendere la portata del provvedimento”, dichiara l’avvocato Giordano. “Quel che è certo è che la Corte disi è rifiutata di ratificare la decisionee convenzionalmente illegale della Corte di Appello di Palermo, che non aveva preso minimamente in considerazione le nostre difese e il diritto CEDU, neppure per confutarli. Rimane ...

Pubblicità

StraNotizie : Mafia, riparazione ingiusta detenzione Contrada: Cassazione annulla ordinanza con rinvio - AnsaSicilia : Mafia: cassazione annulla rigetto risarcimento per Contrada. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione | #ANSA -

Adnkronos

... con risorse e mezzi adeguati, le attività diin corso di esecuzione da parte del ... IT Le nostre top news in tempo reale su Telegram :, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni ......speciali che lavora come informatore per l'FBI per smantellare il traffico di droga della... e, infine, con Enzo, che lo istruirà nel lavoro di stuccatura edi uno scafo. Max Giusti, ... Mafia, riparazione ingiusta detenzione Contrada: Cassazione annulla ordinanza con rinvio La Corte di Cassazione, sezione terza penale, accogliendo il ricorso dell'avvocato Stefano Giordano, ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Palermo aveva rigettato la ...