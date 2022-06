L’Ucraina accusa la Russia: vuole coinvolgere anche Minsk in guerra (Di sabato 25 giugno 2022) L'Ucraina afferma di essere stata attaccata dalla BieloRussia, proprio nel giorno in cui le relazioni tra Mosca e Minsk compiono 30 anni e a San Pietroburgo è previsto un incontro di lavoro dei presidenti di Russia e BieloRussia Vladimir Putin e Alexander Lukashenko. L'accusa dell'Ucraina è grave, e spingerebbe nel conflitto in corso una terza parte, che sinora ha cercato di mantenere una neutralità di facciata, benché la relazione tra Mosca e Minsk sia sin dall'inizio sin troppo stretta. La BieloRussia infatti finora ha affermato di essere fuori dalla guerra in Ucraina, anche se le forze di invasione russe hanno ottenuto libero accesso attraverso il confine all'inizio della guerra.Secondo l'esercito ucraino, in ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 giugno 2022) L'Ucraina afferma di essere stata attaccata dalla Bielo, proprio nel giorno in cui le relazioni tra Mosca ecompiono 30 anni e a San Pietroburgo è previsto un incontro di lavoro dei presidenti die BieloVladimir Putin e Alexander Lukashenko. L'dell'Ucraina è grave, e spingerebbe nel conflitto in corso una terza parte, che sinora ha cercato di mantenere una neutralità di facciata, benché la relazione tra Mosca esia sin dall'inizio sin troppo stretta. La Bieloinfatti finora ha affermato di essere fuori dallain Ucraina,se le forze di invasione russe hanno ottenuto libero accesso attraverso il confine all'inizio della.Secondo l'esercito ucraino, in ...

Pubblicità

Clarembaldo : RT @ultimenotizie: #Kiev accusa il Cremlino di voler 'coinvolgere' l'alleata #Bielorussia 'nella guerra' in #Ucraina. 'Nella notte del 25 g… - giorgiomenotti1 : @lulaz46 @MediasetTgcom24 Ucraina, l'oligarca filorusso accusa l'ex presidente Poroshenko: «Ha rafforzato l'influen… - Miky3881 : RT @putino: L'ultima folle accusa di Mosca: l'Ucraina persegue una politica deliberata di saturazione della Russia con la droga, afferma il… - marco_disaro : RT @andreacantelmo8: Alcuni missili sono stati lanciati dalla #Bielorussia in direzione della regione ucraina di confine di #Chernihiv. Lo… - Ve10Ve_Ghost : RT @andreacantelmo8: Alcuni missili sono stati lanciati dalla #Bielorussia in direzione della regione ucraina di confine di #Chernihiv. Lo… -