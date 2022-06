Los Angeles FC, nuova avventura per Gareth Bale: vicina la firma (Di sabato 25 giugno 2022) Gareth Bale è vicinissimo alla firma con il Los Angeles FC. Come riportato pochi minuti fa dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il gallese è pronto ad iniziare una nuova avventura in MLS. L’ex esterno d’attacco del Tottenham indosserà la maglia del Los Angeles FC fino al giugno 2023. Questa esperienza gli permetterà di prepararsi al meglio per i Mondiali in Qatar dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il Real Madrid. Bale-Los Angeles FC: un finale di carriera oltreoceano per il fuoriclasse gallese Oramai andare a giocare gli ultimi anni di carriera negli USA sta diventando sempre di più una moda. Infatti, insieme ad Insigne e Chiellini, anche Bale si trasferirà oltreoceano per gli ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 giugno 2022)è vicinissimo allacon il LosFC. Come riportato pochi minuti fa dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il gallese è pronto ad iniziare unain MLS. L’ex esterno d’attacco del Tottenham indosserà la maglia del LosFC fino al giugno 2023. Questa esperienza gli permetterà di prepararsi al meglio per i Mondiali in Qatar dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il Real Madrid.-LosFC: un finale di carriera oltreoceano per il fuoriclasse gallese Oramai andare a giocare gli ultimi anni di carriera negli USA sta diventando sempre di più una moda. Infatti, insieme ad Insigne e Chiellini, anchesi trasferirà oltreoceano per gli ...

