Liverpool, anche Salah ai saluti: c'è l'offerta dalla Spagna! (Di sabato 25 giugno 2022) Ancora possibili cessioni in casa Liverpool che dopo aver venduto Manè al Bayern Monaco si trova a fare i conti con la probabile partenza di Salah. Infatti, secondo quanto riportato dal Sun l'egiziano sembrerebbe sempre più lontano da Anfield, con Klopp che non si sarebbe opposto ad una cessione. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 70 milioni e, considerato il contratto in scadenza nel 2023, il rinnovo non sembra più la strada che le due parti vogliono percorrere. Pur di non perderlo a parametro 0, il Liverpool sarebbe disposto a lasciarlo partire già in questa sessione estiva di mercato, rivoluzionando così il reparto offensivo. Il matrimonio tra l'Egyptian King e il club inglese sembrerebbe quindi giunto al termine dopo 5 stagioni e 3 trofei.

BabboChiquita : @RaphaeleRusso Esatto, lo ha anche nel Liverpool. E sai perchè hanno il liverpool? Perchè è un club che opera esatt… - RaphaeleRusso : @BabboChiquita RB lavora anche nel Liverpool. Lo stesso modello lo porti a valori diversi perché hai in business ch… - telodogratis : Liverpool: anche Salah può partire, su di lui c’è il Real Madrid - fisco24_info : Liverpool: anche Salah può partire, su di lui c'è il Real Madrid: Mané si è trasferito al Bayern, ora in bilico c'è… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Liverpool: anche Salah può partire, su di lui c'è il Real Madrid Mané si è trasferito al Bayern, ora in bilico c'è l'egiziano -