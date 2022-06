LIVE Portogallo-Italia rugby, Test Match 2022 in DIRETTA: squadre in campo per il calcio d’inizio (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Inni nazionali in campo 17.57 squadre in campo e pronte per il calcio d’inizio. 17.55 L’Italia, invece, scelta da Kieran Crowley vedrà in campo Capuozzo; Trulla, Brex, Marin, Padovani; Da Re, Fusco; Giammarioli, Lamaro (c), Pettinelli; Zambonin, Sisi; Ferrari, Faiva, Fischetti. A disposizione: Lucchesi, Traorè, Neculai, Fuser, Ruzza, Zuliani, Albanese, Zanon. 17.50 Portogallo che scenderà in campo con Sousa-Guedes; Pinto, Lima, Appleton (c), Marta; Portela, Marques; Simoes, Freitas, Granate; Madeira, Cerqueira; Hasse-Ferreira, Tadjer, Fernandes. A disposizione: Costa, Mascarenhas, Prim, Torgal, Rebelo De Andrade, Azevedo, Storti, Cardoso-Pinto. 17.45 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.59 Inni nazionali in17.57ine pronte per il. 17.55 L’, invece, scelta da Kieran Crowley vedrà inCapuozzo; Trulla, Brex, Marin, Padovani; Da Re, Fusco; Giammarioli, Lamaro (c), Pettinelli; Zambonin, Sisi; Ferrari, Faiva, Fischetti. A disposizione: Lucchesi, Traorè, Neculai, Fuser, Ruzza, Zuliani, Albanese, Zanon. 17.50che scenderà incon Sousa-Guedes; Pinto, Lima, Appleton (c), Marta; Portela, Marques; Simoes, Freitas, Granate; Madeira, Cerqueira; Hasse-Ferreira, Tadjer, Fernandes. A disposizione: Costa, Mascarenhas, Prim, Torgal, Rebelo De Andrade, Azevedo, Storti, Cardoso-Pinto. 17.45 ...

