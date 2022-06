LIVE – Portogallo-Italia 31-38, rugby test match 2022 (DIRETTA) (Di sabato 25 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Portogallo-Italia, test match estivo 2022 di rugby. Tutto pronto all’Estadio do Restelo di Lisbona per il primo dei tre test estivi previsti per gli azzurri. Appuntamento oggi, sabato 25 giugno, alle ore 18. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Portogallo-Italia 31-38 FINISCE QUI! 31-38 80? – META Italia! 31-38 74? – META Italia! Meta di Traore e trasformazione di Padovani per il 31-31 70? – Fuorigioco del Portogallo 67? – META Portogallo! Marta riporta i suoi avanti, 31-24 65? – Cartellino giallo per Da Re, il secondo per ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Lauale diestivodi. Tutto pronto all’Estadio do Restelo di Lisbona per il primo dei treestivi previsti per gli azzurri. Appuntamento oggi, sabato 25 giugno, alle ore 18. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA31-38 FINISCE QUI! 31-38 80? – META! 31-38 74? – META! Meta di Traore e trasformazione di Padovani per il 31-31 70? – Fuorigioco del67? – META! Marta riporta i suoi avanti, 31-24 65? – Cartellino giallo per Da Re, il secondo per ...

