LIVE Portogallo-Italia 31-31, Test Match 2022 in DIRETTA: Traoré a segno! Gli azzurri pareggiano a 5? dalla fine! (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Si gioca un vantaggio per gli azzurri e mischia per l’Italia 77? Italia in attacco, ultime chance per portare a casa una vittoria soffertissima, se arriverà 76? Cartellino giallo per il Portogallo che resterà in inferiorità numerica fino alla fine 76? Brutto placcaggio in aria di un giocatore portoghese che travolge Pettinelli. Chiamato il TMO 74? METAAAAAAAAAA DI TRAOREEEEEEEEEEEEEE! Sfonda il pilone azzurro! Padovani trasforma e pareggia Portogallo – Italia 31-31 73? Portogallo sempre più falloso, l’arbitra richiama il capitano, ma non prende provvedimenti 71? Ancora un fallo lusitano, ma azzurri che faticano tantissimo a trovare buchi per rendersi pericolosi. Touche sui ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Si gioca un vantaggio per glie mischia per l’77?in attacco, ultime chance per portare a casa una vittoria soffertissima, se arriverà 76? Cartellino giallo per ilche resterà in inferiorità numerica fino alla fine 76? Brutto placcaggio in aria di un giocatore portoghese che travolge Pettinelli. Chiamato il TMO 74? METAAAAAAAAAA DI TRAOREEEEEEEEEEEEEE! Sfonda il pilone azzurro! Padovani trasforma e pareggia31-31 73?sempre più falloso, l’arbitra richiama il capitano, ma non prende provvedimenti 71? Ancora un fallo lusitano, mache faticano tantissimo a trovare buchi per rendersi pericolosi. Touche sui ...

