LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: staffette miste in finale! Dalle 18.00 l’ultima caccia alle medaglie (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL medaglieRE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 10.01: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 con un’ultima sessione di finali che si preannuncia piena di emozioni. Grazie per averci seguito, a più tardi! 10.00: Si chiude l’ultima mattinata di gare senza sorprese. Staffetta 4×100 mista maschile e 4×100 mista femminile in finale. La prima con il terzo tempo e la seconda con il quinto tempo 9.58: Italia in finale con il quinto tempo. Queste le nazionali finaliste: Australia, Olanda, Svezia, Canada, Italia, Cina, Usa, Francia 9.56: L’Italia è in finale chiudendo terza in 3’59?40. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) ILRE SINGOLO DEIDI10.01: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 con un’ultima sessione di finali che si preannuncia piena di emozioni. Grazie per averci seguito, a più tardi! 10.00: Si chiudemattinata di gare senza sorprese. Staffetta 4×100 mista maschile e 4×100 mista femminile in finale. La prima con il terzo tempo e la seconda con il quinto tempo 9.58: Italia in finale con il quinto tempo. Queste le nazionali finaliste: Australia, Olanda, Svezia, Canada, Italia, Cina, Usa, Francia 9.56: L’Italia è in finale chiudendo terza in 3’59?40. ...

