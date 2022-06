LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nuotano nell’oro! Bis iridato per gli azzurri (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39: L’appuntamento è per le 16 con la highlight routine e potrebbe arrivare la quinta medaglia per la squadra azzurra. A più tardi 14.37: Questa la classifica finale del Duo Libero Misto: 1 ITA – Italy 27.2000 36.6667 27.1000 90.9667 Minisini Giorgio Ruggiero Lucrezia 2 JPN – Japan 26.8000 36.1333 26.8000 89.7333 1.2334 SATO Tomoka SATO Yotaro 3 CHN – People’s Republic of China 26.7000 35.2000 26.5000 88.4000 2.5667 SHI Haoyu ZHANG Yiyao 4 ESP – Spain 25.9000 35.3333 25.9000 87.1333 3.8334 GARCIA Emma RIBES Pau 5 USA – United States of America 25.6000 34.4000 25.2000 85.2000 5.7667 COLETTI Claudia GAUDET Kenneth 6 COL – Colombia 24.7000 33.4667 24.9000 83.0667 7.9000 CERQUERA HATIUSCA SANCHEZ Gustavo 7 KAZ – Kazakhstan 24.6000 33.2000 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39: L’appuntamento è per le 16 con la highlight routine e potrebbe arrivare la quinta medaglia per la squadra azzurra. A più tardi 14.37: Questa la classifica finale del Duo Libero Misto: 1 ITA – Italy 27.2000 36.6667 27.1000 90.96672 JPN – Japan 26.8000 36.1333 26.8000 89.7333 1.2334 SATO Tomoka SATO Yotaro 3 CHN – People’s Republic of China 26.7000 35.2000 26.5000 88.4000 2.5667 SHI Haoyu ZHANG Yiyao 4 ESP – Spain 25.9000 35.3333 25.9000 87.1333 3.8334 GARCIA Emma RIBES Pau 5 USA – United States of America 25.6000 34.4000 25.2000 85.2000 5.7667 COLETTI Claudia GAUDET Kenneth 6 COL – Colombia 24.7000 33.4667 24.9000 83.0667 7.9000 CERQUERA HATIUSCA SANCHEZ Gustavo 7 KAZ – Kazakhstan 24.6000 33.2000 ...

