LIVE Italia-Slovenia volley, Nations League 2022 in DIRETTA: squadre in campo, alle 13.00 il fischio d’inizio (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Le squadre sono in campo e stanno portando a termine il riscaldamento. A breve scopriremo i sestetti (+1) titolari. 12.49 L’Italia deve provare a ripartire dopo la sconfitta al tie-break contro il Giappone. Il palcoscenico è sempre quello dello Smart Araneta Coliseum di Quezon City, Filippine. 12.47 Va in scena oggi il rematch dell’ultima finale dei Campionati Europei. Gli azzurri di Simone Giannelli e Alessandro Michieletto sfidano la Slovenia di Tine Urnaut e Rok Mozic. 12.45 Amiche ed amici di OA Sport, appassionati del grande volley, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per la Pool 3 della ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 Lesono ine stanno portando a termine il riscaldamento. A breve scopriremo i sestetti (+1) titolari. 12.49 L’deve provare a ripartire dopo la sconfitta al tie-break contro il Giappone. Il palcoscenico è sempre quello dello Smart Araneta Coliseum di Quezon City, Filippine. 12.47 Va in scena oggi il rematch dell’ultima finale dei Campionati Europei. Gli azzurri di Simone Giannelli e Alessandro Michieletto sfidano ladi Tine Urnaut e Rok Mozic. 12.45 Amiche ed amici di OA Sport, appassionati del grande, buongiorno e benvenute/i alladi, match valido per la Pool 3 della ...

