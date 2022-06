LIVE Italia-Slovenia volley, Nations League 2022 in DIRETTA: si parte! (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Pipe poderosa di Michieletto! 5-2 Si fa perdonare subito lo schiacciatore calabrese. 4-2 C’è l’invasione di Lavia. Sprecata una chiamata di challenge. Facciamo un gran lavoro a muro, poi viene chiamata un’invasione a Lavia. L’Italia chiama un challenge. 4-1 Bomba di Anzani, servito al meglio da Giannelli. 3-1 In rete il servizio del nostro capitano. 3-0 Pallonetto vincente di Michieletto! 2-0 Subito ace di Giannelli! 1-0 Primo punto per gli azzurri, errore di Stern al servizio. 13.01 SI COMINCIA! 13.00 Per la Slovenia invece: Jan Kozamernik, Rok Mozic, Dejan Vincic, Ziga Stern, Jan Klobucar, Saso Stalekar e Alan Kosenina. Il CT Mark Lebedew lascia in panchina il capitano Tine Urnaut. 12.58 Entrano i titolari azzurri: Alessandro Michieletto, Simone Giannelli, Gianluca ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2 Pipe poderosa di Michieletto! 5-2 Si fa perdonare subito lo schiacciatore calabrese. 4-2 C’è l’invasione di Lavia. Sprecata una chiamata di challenge. Facciamo un gran lavoro a muro, poi viene chiamata un’invasione a Lavia. L’chiama un challenge. 4-1 Bomba di Anzani, servito al meglio da Giannelli. 3-1 In rete il servizio del nostro capitano. 3-0 Pallonetto vincente di Michieletto! 2-0 Subito ace di Giannelli! 1-0 Primo punto per gli azzurri, errore di Stern al servizio. 13.01 SI COMINCIA! 13.00 Per lainvece: Jan Kozamernik, Rok Mozic, Dejan Vincic, Ziga Stern, Jan Klobucar, Saso Stalekar e Alan Kosenina. Il CT Mark Lebedew lascia in panchina il capitano Tine Urnaut. 12.58 Entrano i titolari azzurri: Alessandro Michieletto, Simone Giannelli, Gianluca ...

