LIVE Italia-Slovenia basket 37-53, amichevole in DIRETTA: Doncic illumina, Tonut e Della Valle tengono a galla gli Azzurri (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:35 L’Italia prova a rimanere a contatto al termine del primo quarto (23-27), con i balcanici che però iniziano a macinare gioco e punti prendendo il largo e toccando il +15 come massimo vantaggio (37-53). Per gli Azzurri i migliori realizzatori sono Amedeo Della Valle e Achille Polonara con 6 punti, insieme ai 5 di Stefano Tonut. Per la Slovenia, invece, 9 punti di Goran Dragic e 7 di Luka Doncic. Finisce anche il secondo quarto: la Slovenia è ancora avanti dopo 20? sul 37-53, trascinata da Luka Doncic e Goran Dragic! 37-53 Bomba di Nikolic su assist pazzesco retro-testa di Luka Doncic, +15 per la Slovenia! 37-50 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:35 L’prova a rimanere a contatto al termine del primo quarto (23-27), con i balcanici che però iniziano a macinare gioco e punti prendendo il largo e toccando il +15 come massimo vantaggio (37-53). Per glii migliori realizzatori sono Amedeoe Achille Polonara con 6 punti, insieme ai 5 di Stefano. Per la, invece, 9 punti di Goran Dragic e 7 di Luka. Finisce anche il secondo quarto: laè ancora avanti dopo 20? sul 37-53, trascinata da Lukae Goran Dragic! 37-53 Bomba di Nikolic su assist pazzesco retro-testa di Luka, +15 per la! 37-50 ...

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - zazoomblog : LIVE Italia-Slovenia basket 29-38 amichevole in DIRETTA: Tobey e Zoran Dragic trascinano gli sloveni Azzurri a -9 d… - zazoomblog : LIVE – Italia-Slovenia 21-23 amichevole basket RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Slovenia #21-23 #amichevole - zazoomblog : LIVE – Italia-Slovenia 0-0 amichevole basket RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Slovenia #amichevole #basket - zazoomblog : LIVE – Italia-Slovenia 0-0 amichevole basket RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Slovenia #amichevole #basket -