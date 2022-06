LIVE – Italia-Slovenia 48-77, amichevole basket RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 25 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Slovenia, amichevole di lusso in cui gli Azzurri di coach Pozzecco, alla prima sulla panchina della Nazionale, affronteranno i campioni d’Europa in carica di basket. La sfida contro Luka Doncic, i fratelli Goran e Zoran Dragic, e il resto della forte selezione di coach Trifunovic rientra nell’ambito del raduno di Trieste, e dà il via all’estate degli Azzurri. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 25 giugno, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI GLI IMPEGNI ESTIVI DELLA NAZIONALE AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Slovenia 48-77 Con il passare dei minuti sono emersi i veri valori, ma soprattutto si ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Latestuale didi lusso in cui gli Azzurri di coach Pozzecco, alla prima sulla panchina della Nazionale, affronteranno i campioni d’Europa in carica di. La sfida contro Luka Doncic, i fratelli Goran e Zoran Dragic, e il resto della forte selezione di coach Trifunovic rientra nell’ambito del raduno di Trieste, e dà il via all’estate degli Azzurri. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 25 giugno, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI GLI IMPEGNI ESTIVI DELLA NAZIONALE AGGIORNA LA48-77 Con il passare dei minuti sono emersi i veri valori, ma soprattutto si ...

