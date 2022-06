LIVE – Italia-Slovenia 21-23, amichevole basket RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 25 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Slovenia, amichevole di lusso in cui gli Azzurri di coach Pozzecco, alla prima sulla panchina della Nazionale, affronteranno i campioni d’Europa in carica di basket. La sfida contro Luka Doncic, i fratelli Goran e Zoran Dragic, e il resto della forte selezione di coach Trifunovic rientra nell’ambito del raduno di Trieste, e dà il via all’estate degli Azzurri. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 25 giugno, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI GLI IMPEGNI ESTIVI DELLA NAZIONALE AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Slovenia 21-23 9? – Cinque punti di fila per gli azzurri, che grazie a Tonut e Della ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Latestuale didi lusso in cui gli Azzurri di coach Pozzecco, alla prima sulla panchina della Nazionale, affronteranno i campioni d’Europa in carica di. La sfida contro Luka Doncic, i fratelli Goran e Zoran Dragic, e il resto della forte selezione di coach Trifunovic rientra nell’ambito del raduno di Trieste, e dà il via all’estate degli Azzurri. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 25 giugno, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI GLI IMPEGNI ESTIVI DELLA NAZIONALE AGGIORNA LA21-23 9? – Cinque punti di fila per gli azzurri, che grazie a Tonut e Della ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - PianetaBasketIT : Debutto alla guida dell'#Italbasket ???? di coach Gianmarco Pozzecco che affronta dalle 20:30 a Trieste in amichevole… - zazoomblog : LIVE – Portogallo-Italia 31-38 rugby test match 2022 (DIRETTA) - #Portogallo-Italia #31-38 #rugby - zappamassacre : Visto le Haim live a Glastonbury in diretta. Temo il giorno in cui verranno live in Italia e io sarò lì perché potr… - zazoomblog : LIVE – Portogallo-Italia 31-24 rugby test match 2022 (DIRETTA) - #Portogallo-Italia #31-24 #rugby -