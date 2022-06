LIVE – Italia-Slovenia 2-0 25-19 | 25-16 | 3-3 | VNL maschile 2022 volley in DIRETTA

(Di sabato 25 giugno 2022) Latestuale di, match della Week 2 dellaNations League (VNL). Gli azzurri, dopo la sconfitta al tie-break contro il Giappone, vogliono tornare al successo contro la formazione slovena, al momento ottava in classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di sabato 25 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI IMASCHILI E ...

Pubblicità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA18 - 12 Stalekar blocca l'attacco di Romanò. 18 - 11 Di poco fuori il servizio di Anzani. 18 - 10 MUROOOOOO! Yuri Romanò non fa passare Rok Mozic! 17 - 10 Errore di Lavia, costretto ad attaccare ..."Dobbiamo mettere al centro lavoro, stipendi e pensioni. Spero che non ci siano litigi su aborto e ddl Zan" Di: Redazione Sardegna- Adnkronos "Io personalmente sono per la difesa della vita, dall'inizio alla fine, quando si parla di aborto l'ultima parola spetta alla donna. Non ad altri". Così il leader della Lega, Matteo ...Tutto pronto in Emilia-Romagna, nel territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, dove domenica 26 giugno si svolgerà il Campionato Italiano di ciclismo su strada Donne Elite e Under 23. L’organiz ...Nell’altra semifinale, dall’altra parte del tabellone, invece, Ostapenko ha liquidato velocemente la pratica Camila Giorgi, battendo l’italiana in due set, con il risultato di 6-2, 6-2. L’atleta ...