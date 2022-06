LIVE – Bollettino oggi, sabato 25 giugno: contagi aggiornati in ogni regione (Di sabato 25 giugno 2022) La diretta del Bollettino Covid di sabato 25 giugno 2022, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore in merito a nuovi casi, tamponi, ricoveri in terapia intensiva e decessi in ogni regione. Si rinnova l’opera di monitoraggio sui numeri della pandemia nel nostro paese, con il Ministero della Salute e l’ISS che ogni giorno forniscono dati per comprendere il diffondersi del virus. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale. Segui il LIVE su Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI oggi: Da comunicare DATI NAZIONALI DI IERI: 55.829 nuovi contagi, 51 morti, 30.753 guariti, 45.335 tamponi molecolari, 225 in terapia ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) La diretta delCovid di252022, con i datinelle ultime 24 ore in merito a nuovi casi, tamponi, ricoveri in terapia intensiva e decessi in. Si rinnova l’opera di monitoraggio sui numeri della pandemia nel nostro paese, con il Ministero della Salute e l’ISS chegiorno forniscono dati per comprendere il diffondersi del virus. Sportface vi terràin tempo reale. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI: Da comunicare DATI NAZIONALI DI IERI: 55.829 nuovi, 51 morti, 30.753 guariti, 45.335 tamponi molecolari, 225 in terapia ...

