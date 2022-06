LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Sara Fantini domina il martello con 71.57! Attesa per Jacobs (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10: Musci sale al secondo posto nel disco con un lancio a 57.24 17.07: Ayomide Folorunso vince la prima semifinale dei 400 ostacoli donne con 56?29 davanti a Eleonora Marchiando con 57?18 e Alice Muraro con 57?45. In finale le prime tre più i migliori due tempi 17.04: tre errori per Gennari a 1.71. Si chiude la gara dell’alto nell’Eptathlon, chiuso anche il lungo del Decathlon con il 7.41 di Dester che ha vinto anche la seconda prova davanti a cerrato (7.21) e Naidon (7.08) 17.03: Prima rotazione di lanci nel disco e subito Giovanni Faloci in testa con 58.22, secondo posto per Saccomano con 57.17, terzo Mannucci con 55.80 16.55: nell’alto dell’Eptathlon sbagliano tutte a 1.68 e resta in gara solo Gennari 16.54: nel lungo del Decathlon Naidon con 7.08 sale al terzo posto provvisorio 16.51: Gennari supera 1.68 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10: Musci sale al secondo posto nel disco con un lancio a 57.24 17.07: Ayomide Folorunso vince la prima semifinale dei 400 ostacoli donne con 56?29 davanti a Eleonora Marchiando con 57?18 e Alice Muraro con 57?45. In finale le prime tre più i migliori due tempi 17.04: tre errori per Gennari a 1.71. Si chiude la gara dell’alto nell’Eptathlon, chiuso anche il lungo del Decathlon con il 7.41 di Dester che ha vinto anche la seconda prova davanti a cerrato (7.21) e Naidon (7.08) 17.03: Prima rotazione di lanci nel disco e subito Giovanni Faloci in testa con 58.22, secondo posto per Saccomano con 57.17, terzo Mannucci con 55.80 16.55: nell’alto dell’Eptathlon sbagliano tutte a 1.68 e resta in gara solo Gennari 16.54: nel lungo del Decathlon Naidon con 7.08 sale al terzo posto provvisorio 16.51: Gennari supera 1.68 ...

