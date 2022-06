L'Italia di Poz perde due veterani: 'Per Belinelli e Hackett niente Europeo' (Di sabato 25 giugno 2022) Marco Belinelli e Daniel Hackett non giocheranno EuroBasket, in programma a settembre con l'Italia nel girone a Milano. L'annuncio arriva direttamente dal ct Pozzecco, nella conferenza stampa a ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 giugno 2022) Marcoe Danielnon giocheranno EuroBasket, in programma a settembre con l'nel girone a Milano. L'annuncio arriva direttamente dal ct Pozzecco, nella conferenza stampa a ...

