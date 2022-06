L'idea del Centro produce solo trame e cordate di Palazzo (Di sabato 25 giugno 2022) Trent'anni dopo la fine della Prima Repubblica, e mentre la seconda sta per terminare dopo aver fallito la prova del bipolarismo guerreggiato, il panorama di macerie lasciato dal rimescolamento di carte populista che ha scompaginato il sistema politico ha fatto risorgere l'illusione centrista, intesa come il metronomo capace di scandire il tempo a destra e a sinistra. Non a caso al Centro dei giochi ci sono molti reduci della Democrazia Cristiana, ma la nostalgia è una categoria della politica che ha sempre riservato delusioni, e una cosa dovrebbe essere chiara: l'esperienza della Dc non è ripetibile, anche se molto resterebbe invece della sua eredità nel rapporto tra la società italiana e la politica, nel senso di quell'equilibrio di sistema che la Dc assicurava e che manca invece, per motivi diversi, ai partiti attuali. solo che, essendo cambiate ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Trent'anni dopo la fine della Prima Repubblica, e mentre la seconda sta per terminare dopo aver fallito la prova del bipolarismo guerreggiato, il panorama di macerie lasciato dal rimescolamento di carte populista che ha scompaginato il sistema politico ha fatto risorgere l'illusione centrista, intesa come il metronomo capace di scandire il tempo a destra e a sinistra. Non a caso aldei giochi ci sono molti reduci della Democrazia Cristiana, ma la nostalgia è una categoria della politica che ha sempre riservato delusioni, e una cosa dovrebbe essere chiara: l'esperienza della Dc non è ripetibile, anche se molto resterebbe invece della sua eredità nel rapporto tra la società italiana e la politica, nel senso di quell'equilibrio di sistema che la Dc assicurava e che manca invece, per motivi diversi, ai partiti attuali.che, essendo cambiate ...

