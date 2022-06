Letta “Serve patto di maggioranza per legge bilancio” (Di sabato 25 giugno 2022) RAPALLO (ITALPRESS) – “Bisogna fare un grande patto dentro la maggioranza per una legge di bilancio d'autunno che abbia l'obiettivo di combattere l'inflazione”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, arrivando al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. “La legge di bilancio – ha proseguito Letta – dev'essere costruita quest'anno attorno a una grande riduzione delle tasse sul lavoro che per noi è la grande priorità, ha effetti sui consumi e sulla competitività delle imprese”. “L'inflazione – ha aggiunto il segretario dem – è la tassa più disuguale, ciò che rischia di mettere in grande difficoltà il nostro Paese”. (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) RAPALLO (ITALPRESS) – “Bisogna fare un grandedentro laper unadid'autunno che abbia l'obiettivo di combattere l'inflazione”. Lo ha detto Enrico, segretario del Pd, arrivando al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. “Ladi– ha proseguito– dev'essere costruita quest'anno attorno a una grande riduzione delle tasse sul lavoro che per noi è la grande priorità, ha effetti sui consumi e sulla competitività delle imprese”. “L'inflazione – ha aggiunto il segretario dem – è la tassa più disuguale, ciò che rischia di mettere in grande difficoltà il nostro Paese”. (ITALPRESS).

