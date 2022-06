Lecco | si ferisce con la motosega e muore

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Un uomo di 54 anni è morto per le ferite riportate dopo che unache stava utilizzando gli è sfuggita di mano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 a Cassina Valsassina, in provincia di. L’uomo stava lavorando in giardino, quando ha perso il controllo dellache gli ha provocato ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’elisoccorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sul posto, la centrale di pronto intervento ha inviato l'elisoccorso da Bergamo e un'ambulanza della Croce Rossa di Ballabio ma per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Un incidente agghiacciante a 1260 metri di quota, oggi pomeriggio, sabato 25 giugno, nei boschi a Cassina Valsassina, nel lecchese, esattamente vicino alla Culmine di San Pietro.