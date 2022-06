Lecce, ecco Frabotta: l’esterno ha sostenuto le visite mediche – FOTO (Di sabato 25 giugno 2022) Gianluca Frabotta sbarca a Lecce: visite mediche quest’oggi per l’esterno, nuovo colpo dei giallorossi dopo il ritorno in Serie A È iniziata l’avventura in giallorosso di Gianluca Frabotta. Il giocatore di proprietà della Juventus è arrivato nella giornata di oggi a Lecce dove ha sostenuto le consuete visite mediche di rito con il club pugliese. Gianluca #Frabotta ha appena iniziato le visite mediche presso il Centro BioLab #avantiLecce pic.twitter.com/v5PbG7Tek2— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 25, 2022 Operazione in prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi e contro-riscatto per i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Gianlucasbarca aquest’oggi per, nuovo colpo dei giallorossi dopo il ritorno in Serie A È iniziata l’avventura in giallorosso di Gianluca. Il giocatore di proprietà della Juventus è arrivato nella giornata di oggi adove hale consuetedi rito con il club pugliese. Gianluca #ha appena iniziato lepresso il Centro BioLab #avantipic.twitter.com/v5PbG7Tek2— U.S.(@OfficialUS) June 25, 2022 Operazione in prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi e contro-riscatto per i ...

