Le Radici del Gusto: l'enogastronomia del Lazio tra arte e sapori (Di sabato 25 giugno 2022) Le Radici del Gusto è un progetto culturale che mira a raccontare la tradizione della cultura enogastronomica e artistica del Lazio. Attraverso la pianificazione di un percorso pluriennale, partito da Roma per espandersi poi nelle altre province, il progetto presenta la vita del territorio con un viaggio tra i suoi differenti sapori ed uno sguardo capillare al suo variegato panorama artistico, dalla pittura alla scultura, dall'architettura all'artigianato. Ai piani alti dell'Hotel Barberini di via Rasella, in una delle belle cornici della Capitale, giovedì 23 giugno alle ore 18, presso il Rooftop Zaffìro, ha avuto luogo la presentazione del progetto Le Radici del Gusto – arte ed enogastronomia del Lazio. L'obiettivo è stato quello di ridisegnare il ...

