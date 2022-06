Le istruzioni a Biden scritte sul foglietto | Siediti | ringrazia | esci

(Di sabato 25 giugno 2022) "al TUO posto”, “Limita i commenti a due minuti”, “i partecipanti”, “”. A Joeservono ledallo staff su unper dirigere le riunioni. Quello che sembra incredibile è stato mostrato involontariamente dallo stesso presidente degli Stati Uniti: un promemoria condettagliate, da seguire passo dopo passo, su banali azioni da compiere. Così l'uomo più potente del mondo viene "telecomandato". Durante l'incontro con i manager del settore dell'energia eolica tenuto giovedì 23 giugno alla Casa Bianca,ha svelato alle telecamere - senza nemmeno accorgersene - un bigliettino sul quale era annotato un memorandum in otto punti con le mosse da compiere in quell'occasione. ...

Pubblicità

MarcoBa57378939 : RT @ob1onekenobi: “Entra nella stanza, saluta”, “Siediti sulla TUA sedia”, “Ringrazia i membri”Biden ha mostrato accidentalmente un fogliet… - SoniaLaVera : RT @ob1onekenobi: “Entra nella stanza, saluta”, “Siediti sulla TUA sedia”, “Ringrazia i membri”Biden ha mostrato accidentalmente un fogliet… - AlessandraPredo : RT @ob1onekenobi: “Entra nella stanza, saluta”, “Siediti sulla TUA sedia”, “Ringrazia i membri”Biden ha mostrato accidentalmente un fogliet… - Massimo44439013 : RT @ob1onekenobi: “Entra nella stanza, saluta”, “Siediti sulla TUA sedia”, “Ringrazia i membri”Biden ha mostrato accidentalmente un fogliet… - DavideTheGr8_2 : RT @ob1onekenobi: “Entra nella stanza, saluta”, “Siediti sulla TUA sedia”, “Ringrazia i membri”Biden ha mostrato accidentalmente un fogliet… -

Ennesima gaffe di Sleepy JoeLe gaffe di 'Sleepy Joe'rappresentano una notevole fonte di preoccupazione per il Pentagono. Lo si è capito grazie a ... Un 'libretto delle' con ...Un promemoria condettagliate, da seguire passo dopo passo. Una scaletta per ricordare all'uomo più potente ... nelle scorse ore, il presidente Usa Joeha esibito accidentalmente verso ..."Siediti al TUO posto”, “Limita i commenti a due minuti”, “Ringrazia i partecipanti”, “Esci”. A Joe Biden servono le istruzioni scritte dallo staff su un foglietto per dirigere le riunioni. Quello che ..."Questa è la legge più significativa sulle armi degli ultimi 30 anni". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden firmando la legge per una stretta sulle armi. "Voglio ringraziare le famiglie delle ...