Lavoro: dai benefit al lavoro smart: ecco cosa vuole chi cerca lavoro (Di sabato 25 giugno 2022) Meglio un’azienda di medie dimensioni o una multinazionale? Quali benefit possono davvero fare la differenza per le risorse? Sono alcune delle domande che PageGroup – società di recruiting che opera in Italia con i brand Page Executive, Michael Page e Page Personnel – ha posto a circa 5mila persone, sia occupate che in cerca di impiego, in tutta Europa. Elementi chiave del lavoro dei sogni – secondo le evidenze emerse dal rapporto – sono la corretta tipologia contrattuale e la giusta dimensione dell’azienda. Tipologia contrattuale Dopo due anni di emergenza sanitaria, gran parte dei lavoratori è alla ricerca della stabilità. I lavoratori non hanno dubbi: l’80% degli intervistati sceglierebbe un posto fisso, un terzo (34%) desidera un contratto temporaneo e solo il 15% potrebbe ... Leggi su quifinanza (Di sabato 25 giugno 2022) Meglio un’azienda di medie dimensioni o una multinazionale? Qualipossono davvero fare la differenza per le risorse? Sono alcune delle domande che PageGroup – società di recruiting che opera in Italia con i brand Page Executive, Michael Page e Page Personnel – ha posto a circa 5mila persone, sia occupate che indi impiego, in tutta Europa. Elementi chiave deldei sogni – secondo le evidenze emerse dal rapporto – sono la corretta tipologia contrattuale e la giusta dimensione dell’azienda. Tipologia contrattuale Dopo due anni di emergenza sanitaria, gran parte dei lavoratori è alla ridella stabilità. I lavoratori non hanno dubbi: l’80% degli intervistati sceglierebbe un posto fisso, un terzo (34%) desidera un contratto temporaneo e solo il 15% potrebbe ...

