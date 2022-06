Lavori saltuari, Uber e offerte da 280 euro al mese: parla Francesca Sebastiani (Di sabato 25 giugno 2022) Lei è originaria di Mugnano ma vive a Secondigliano. Si chiama Francesca Sebastiani e ha 22 anni. E’ diventata celebre, suo malgrado, per una video-denuncia apparsa su Tik Tok in cui ha raccontato le misere condizioni di lavoro che le sono state offerte da un negozio di Napoli centro. 280 euro al mese per 10 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 giugno 2022) Lei è originaria di Mugnano ma vive a Secondigliano. Si chiamae ha 22 anni. E’ diventata celebre, suo malgrado, per una video-denuncia apparsa su Tik Tok in cui ha raccontato le misere condizioni di lavoro che le sono stateda un negozio di Napoli centro. 280alper 10 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Tacco75 : @pemar2 @SalvoPisanu @GiorgiaMeloni @FDI_Parlamento @LegaSalvini @forza_italia @matteosalvinimi @matteorenzi e qua… - gjngerhead : @franonesiste Fantascienza anche per me dopo un anno di colloqui e lavori saltuari - Nmarru : @giovanni_barba @Marxtrixx nel senso che dalle nostre parti anche per lavori 'saltuari' i controlli ci sono.. - stefi960 : @Anna26648966 @Valenti63339244 @RealGossipland Non è obbligatorio iniziare a lavorare così giovani..mia sorella ha… - AndreaN1964 : Questo signore faceva lavori saltuari e malpagati, poi grazie al traino della rivoluzione del Komico guadagna netti… -