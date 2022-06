L’accettazione della vitiligine da parte dei brand di moda (Di sabato 25 giugno 2022) Il 25 giugno si celebra la giornata mondiale della vitiligine, in onore di tutte le persone affette da questa patologia della pelle. Il 25 giugno è anche l’anniversario della morte di Michael Jackson, affetto da vitiligine. L’origine del World Vitiligo Day Il 25 giugno si celebra il World Vitiligo Day, una giornata promossa da moltissime associazioni e fondazioni che lottano per affrontare questa “malattia della pelle”. Si tratta di una giornata che non è ancora stata ufficializzata dalle Nazioni Unite, ma ogni anno viene celebrata in tutto il mondo per ricordare L’accettazione di una condizione fisica, ancora piuttosto ignorata. Attualmente la vitiligine colpisce tra i 65 e i 95 milioni di persone nel mondo, senza distinzione di genere. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Il 25 giugno si celebra la giornata mondiale, in onore di tutte le persone affette da questa patologiapelle. Il 25 giugno è anche l’anniversariomorte di Michael Jackson, affetto da. L’origine del World Vitiligo Day Il 25 giugno si celebra il World Vitiligo Day, una giornata promossa da moltissime associazioni e fondazioni che lottano per affrontare questa “malattiapelle”. Si tratta di una giornata che non è ancora stata ufficializzata dalle Nazioni Unite, ma ogni anno viene celebrata in tutto il mondo per ricordaredi una condizione fisica, ancora piuttosto ignorata. Attualmente lacolpisce tra i 65 e i 95 milioni di persone nel mondo, senza distinzione di genere. ...

Pubblicità

luigil8993891 : @fattoquotidiano Il problema non è sapere cosa sia ma l'impossibilità di applicarlo a tutti quelli che sbarcano sul… - postlitteram_it : Disclaimer: alcuni di questi 6 step possono essere omessi o abbreviati, purché siano sempre conservati integralment… - alisa629095 : - il processo di crescita e di accettazione da parte della società di una persona non etero e nel far trovare le ri… - Ema_n_u_e_l_e : RT @IsraelinItaly: 'L'importanza delle attività dell'@TheIHRA sta crescendo davanti agli allarmanti fenomeni di distorsione dell'#olocausto… - FL0WERKIVE : @tatakoyakiki l'accettazione è anche il primi passo verso il baratro della follia pura -