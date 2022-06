La tua abbronzatura naturale costa solo 10 euro (Di sabato 25 giugno 2022) È tempo di vacanze: lunghe ore sotto il sole sono un piccolo sacrificio per poter avere un’abbronzatura perfetta e naturale, ma quest’estate possiamo ricorrere ad un trucchetto semplice e super efficace per sfoggiare una bellissima pelle ambrata davvero da invidia. E no, non stiamo parlando di fare costose lampade, bensì di un segreto di bellezza che costa addirittura meno di 10 euro. Scopriamo di cosa si tratta (e perché non potrà più mancare nella tua beauty routine della stagione calda). Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram L’acceleratore di abbronzatura a meno di 10 euro Estate è sinonimo di tintarella: tutte noi amiamo ... Leggi su dilei (Di sabato 25 giugno 2022) È tempo di vacanze: lunghe ore sotto il sole sono un piccolo sacrificio per poter avere un’perfetta e, ma quest’estate possiamo ricorrere ad un trucchetto semplice e super efficace per sfoggiare una bellissima pelle ambrata davvero da invidia. E no, non stiamo parlando di fare costose lampade, bensì di un segreto di bellezza cheaddirittura meno di 10. Scopriamo di cosa si tratta (e perché non potrà più mancare nella tua beauty routine della stagione calda). Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram L’acceleratore dia meno di 10Estate è sinonimo di tintarella: tutte noi amiamo ...

