La Regina Elisabetta torna a farlo dopo tempo: la notizia fa il giro del mondo (Di sabato 25 giugno 2022) . Sua Maestà dimostra di essere ancora in splendida forma Nonostante i suoi 96 anni di età e il Giubileo di Platino appena festeggiato, Elisabetta II si mantiene attiva grazie alle sue intramontabili passioni, come la passeggiata a cavallo. Tra le L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 giugno 2022) . Sua Maestà dimostra di essere ancora in splendida forma Nonostante i suoi 96 anni di età e il Giubileo di Platino appena festeggiato,II si mantiene attiva grazie alle sue intramontabili passioni, come la passeggiata a cavallo. Tra le L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

pirata811034671 : RT @Gandalf1948: François Clouet, 'Elisabetta d'Austria (1554-1592), regina di Francia, figlia dell'imperatore del Sacro Romano Impero Mass… - TiA_ufficiale : È un onore scoprire che proprio questa mattina ci hanno affissati in uno schermo gigante vicino alla regina Elisabe… - NewsBattaglie : @BT192837 L'unica di cui ho il ritratto in camera è sua Maestà la regina Elisabetta. - Mania48Mania53 : RT @LabuanDi: Rinaldi parla, dice cose sensate e il conduttore lo fa tacere per pubblicizzare il libro del maggiordomo italiani della regin… - orazioferrarese : @tusselpuff ...ed io sono il nipote della regina Elisabetta. ...e non sono più tuo amico. Domani riportami le caram… -