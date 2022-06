La ragazza della palude: Taylor Swift presenta "Carolina", la canzone composta per il film (Di sabato 25 giugno 2022) Il film La ragazza della palude arriverà sugli schermi italiani a ottobre e Taylor Swift ha presentato la canzone Carolina, composta per l'atteso progetto. Taylor Swift ha presentato Carolina, la canzone tematica del film La ragazza della palude, il film con star Daisy Edgar Jones che arriverà nei cinema italiani a ottobre. La cantautrice ha descritto il brano spiegandone l'atmosfera: "Circa un anno e mezzo fa ho scritto una canzone sulla storia di una ragazza che ha sempre vissuto all'esterno, guardando dentro a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 giugno 2022) IlLaarriverà sugli schermi italiani a ottobre ehato laper l'atteso progetto.hato, latematica delLa, ilcon star Daisy Edgar Jones che arriverà nei cinema italiani a ottobre. La cantautrice ha descritto il brano spiegandone l'atmosfera: "Circa un anno e mezzo fa ho scritto unasulla storia di unache ha sempre vissuto all'esterno, guardando dentro a ...

